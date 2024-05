Europee. A Milano il 23 maggio le nostre richieste ai candidati

Per un’Europa di democrazia, pace e giustizia: appuntamento il 23 maggio alle 19.00 in via Pasubio 5, presso la Fondazione Feltrinelli. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Trasformare l’Unione in un reale Spazio di Libertà Sicurezza e Giustizia, come previsto dai Trattati, rafforzando le misure in materia di libertà e giustizia, troppo spesso accantonate rispetto a una sicurezza intesa come contrasto della migrazione e militarizzazione dell’economia; restituire al Parlamento europeo – unico organo elettivo dell’UE – un ruolo centrale nelle decisioni rispetto a Commissione e Consiglio; costruire una programmazione economica e sociale capace di affrontare le disparità e portare a una giusta transizione ecologica; assicurare il diritto alla salute.

Sono alcuni dei punti che costituiscono le dieci richieste d’impegno rivolte da Libertà e Giustizia ai candidati e alle candidate alle prossime elezioni europee, racchiuse in un articolato documento elaborato a conclusione di sette lezioni della Scuola di cultura politica di LeG dedicate all’Unione e allo spazio civico europeo.

Il ciclo di incontri, tenuto a Milano nella sede di rappresentanza del Parlamento europeo con la collaborazione di Cgil Milano e riproposto online sul canale YouTube di Libertà e Giustizia, ha lo scopo di approfondire i meccanismi e le potenzialità delle istituzioni europee spesso rappresentate e vissute, a torto, come lontane e inefficaci. I dieci punti saranno presentati al pubblico il 23 maggio, alla Fondazione Feltrinelli, e discussi con alcune candidate al Parlamento europeo che si sono impegnate, se elette, a sostenerli e a mantenere un dialogo costruttivo con la società civile per la durata della legislatura.

Il documento suggerisce gli strumenti e la via per rendere concreto ciascuno dei dieci impegni, tenendo conto delle importanti sfide che il Parlamento europeo si troverà ad affrontare: nel 2025, per esempio, la revisione del Pilastro Sociale europeo e la presentazione da parte della Commissione dei mezzi finanziari per assicurare la transizione ambientale ed energetica. Sarà importante seguire l’attuazione delle norme del Patto e le ricadute nel nostro paese, con l’impegno a realizzare, da parte di eletti ed elettori, una vera democrazia rappresentativa e partecipativa.

Il programma del 23 maggio in Fondazione Feltrinelli

Introduce

Daniela Padoan, presidente Libertà e Giustizia



Illustra i 10 punti

Emilio De Capitani, già segretario della Commissione libertà civili, giustizia e affari interni del Parlamento europeo

Intervengono le candidate

Cecilia Strada, già presidente di Emergency, candidata con il Partito Democratico

Benedetta Scuderi, portavoce dei giovani dei Verdi Europei, candidata con Alleanza Verdi Sinistra

Maria Pia Abbracchio, docente di farmacologia e pro-rettrice dell’Università Statale di Milano, candidata con Azione

Anna Camposampiero, candidata di Pace Terra Dignità



Concludono

Valentina Cappelletti, responsabile politiche europee e internazionali CGIL Milano

Massimiliano Tarantino, direttore Fondazione Feltrinelli

Modera

Paola Regina, avvocata internazionale, rappresentante dell’Unione Forense per i Diritti Umani