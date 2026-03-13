Una riforma della Giustizia che non risolve i veri problemi della Giustizia

Vota NO al referendum sulla riforma Nordio

Il 22 e 23 marzo 2026 siamo chiamati a esprimerci su una legge costituzionale che mira a colpire l’indipendenza della magistratura, senza affrontare nessuno dei problemi del “sistema giustizia” che gravano sui cittadini.

Approfondisci

100 e più opinioni e ragioni per il NO

13 Marzo 2026

A cura di Lorella Beretta

Ⓒ La vignetta per il NO di GianLo, Gianlorenzo Ingrami

Tutti i link agli articoli di analisi della riforma Nordio pubblicati nelle newsletter di Libertà e Giustizia a partire dall’8 novembre 2025.

 ✒️ AA.VV. Elvira Reale, Caterina Arcidiacono, Gabriella Ferrari Bravo, Antonella Bozzaotra, Ester Ricciardelli «La riforma della giustizia e la Convenzione di Istanbul» ▫︎ Diritti in movimento

✒️ Michele Ainis La data del referendum: impedire un colpo di mano al Governo ▫︎ la Repubblica

✒️ Michele Ainis La democrazia da ricostruire ▫︎ la Repubblica

 ✒️ Silvia Albano «A un mese dal referendum si riempie il Cpr in Albania (anche con chi c’era già stato). Il governo cerca lo scontro con le toghe?» ▫︎ di Franz Baraggino, Il Fatto Quotidiano

✒️ Silvia Albano «Respingere in mare è vietato dalla Ue così si arriva a minare i diritti di tutti», L’Espresso

 ✒️ Silvia Albano «Il governo Meloni usa i violenti per colpire il dissenso pacifico» ▫︎ L’Unità

✒️  Silvia AlbanoLa riforma Nordio riduce la democrazia” ▫︎ Collettiva

✒️ Silvia Albano “Giudici deboli e Pm docili: il nostro No a garanzia dei cittadini” ▫︎ L’Espresso

✒️ Avvocati baresi «La riforma Nordio non affronta i problemi veri» ▫︎ la Repubblica Bari

✒️ ASGI Comunicato sulla riforma dell’ordinamento giudiziario e per il NO al referendum ▫︎ Asgi.it   

✒️ Gaetano Azzariti Il contesto della riforma ▫︎ Questione Giustizia

✒️ Gaetano Azzariti Una riforma che mina la Costituzione | Collettiva

✒️ Gaetano Azzariti “Si inventano un sistema solo per ostacolare gli avversari ▫︎ La Repubblica

✒️ Vitalba Azzolini «Riforma della magistratura, quello che le norme non dicono» ▫︎ Domani 

✒️ Vitalba Azzolini Una campagna referendaria che delegittima i giudici vizia il voto ▫︎ Domani

✒️ Giovanni Bachelet «La riforma? Basta spiegarla. È così che sta crescendo il No» ▫︎ di Daniela Preziosi, Domani 

✒️ Giovanni Bachelet «A buttarla in politica è il governo» ▫︎ Quotidiano Nazionale

✒️ Renato Balduzzi, Agostino Giovagnoli Il Csm «una felice invenzione» equilibrata ▫︎ Avvenire (di Angelo Picariello)

✒️ Alessandro Barbero «Non è sulla separazione delle carriere ma c’è la distruzione del Csm così come è stato voluto dall’Assemblea costituente» 

 ✒️ Francesco Barra CaraccioloReferendum giustizia, perché votare No” ▫︎ la Repubblica Napoli

✒️ Giuseppe Battarino «Nello Rossi e Armando Spataro: Le parole giuste per dire NO» ▫︎ Questione Giustizia

✒️ Corrado Bile «Io toga non militante attaccato dalla presidente, ma ho solo tutelato diritti» ▫︎ di Alessandra Ziniti, la Repubblica 

✒️ Rosy Bindi «Ignorato il Colle, si rischia la dittatura della maggioranza» ▫︎ di Gabriella Cerami, la Repubblica

✒️ Rosy Bindi «La riforma della magistratura fa parte di un progetto più ampio» ▫︎ La via libera

✒️ Edmondo Bruti LiberatiVogliono riformare i magistrati, non la giustizia” ▫︎ Francesco Grignetti, La Stampa

✒️Edmondo Bruti Liberati «Il Csm sdoppiato sarà ridotto a un ufficio del personale» ▫︎ La Stampa

✒️ Maria Agostina CabidduRiformano i magistrati tirando i dadi col baro” ▫︎ Il Fatto Quotidiano

✒️ Raffaele Cantone «Il NO di Cantone alla riforma Nordio» ▫︎ Giustizia Insieme

✒️ Luca Casarini «Io pluripregiudicato, conosco i Tribunali. Per questo voterò NO» ▫︎ Il Manifesto

✒️ Giuseppe Cascini Le ragioni per votare NO al referendum costituzionale ▫︎ Giustizia Insieme

✒️ Giancarlo Caselli L’Europa preoccupata da carriere separate ▫︎ Il Fatto Quotidiano

✒️ Margherita Cassano «Con un Csm solo, per i Pm forte tentazione forcaiola» ▫︎ Il Fatto Quotidiano

✒️ Lorenzo Castellani Trasformare la Repubblica, il piano di Meloni è chiaro ▫︎ Domani

✒️ Enzo Cheli «Equivoci da rimuovere sul referendum» ▫︎ Corriere della Sera

✒️ Andrea Eugenio Chiappetta Separazione delle funzioni e unità della giurisdizione. Note a prima vista sulle aporie del recente disegno di revisione costituzionale▫︎ Questione Giustizia

✒️ Paolo Cirino Pomicino Lettera a Barbera: la riforma della giustizia farà male alla democrazia ▫︎ Il Foglio

✒️ Gherardo Colombo «Ma quali carriere, lo scopo è indebolire le toghe» ▫︎ di Angelo Picariello, Avvenire

 ✒️ Gherardo Colombo «Con il Sì al referendum la giustizia dipenderà dal governo. Le correnti dei magistrati? Resteranno» ▫︎ Corriere della Sera

✒️ Giorgio Costantino «Al referendum voterò No» ▫︎ di Riccardo Ionta, Giustizia Insieme

✒️ Mariano Croce Una riforma della giustizia da regime, con pm soldati della nazione ▫︎ Domani

✒️ Nando Dalla Chiesa «Voterò NO non per difendere i magistrati ma la Costituzione (contro tutti i prepotenti)» ▫︎ Il Fatto Quotidiano 

Iscriviti alla newsletter di Libertà e Giustizia. La troverai nell’email ogni sabato mattina

✒️ Marcello Degni Magistrati per il No, argine all’autoritarismo | Il Manifesto

✒️ Nino di Matteo “Una legge contro l’autonomia e l’indipendenza della magistratura” ▫︎ Radio Popolare

 ✒️ Alessandra Dolci «Vi spiego perché la riforma finirà per indebolire le indagini antimafia» ▫︎ Fanpage

✒️ Andrea Fabozzi «Il referendum come stress test delle istituzioni» ▫︎ Il Manifesto

✒️ Andrea Fabozzi «Il governo nel vicolo cieco dell’arroganza» ▫︎ Il Manifesto

✒️ Luigi Ferrajoli Il senso perverso di una controriforma costituzionale | Il Manifesto

✒️ Fabrizio Filice «Se rimane solo il potere della forza» ▫︎ Gli asini rivista

✒️ Marco Filippeschi «Referendum, un No per orientare il futuro» ▫︎ Centro riforma Impastato 

✒️ Rino Formica Quei magistrati troppo disponibili col regime di destra ▫︎ Domani 

✒️ Domenico Gallo Meloni, Nordio e il leone sotto il trono (tipo Usa) ▫︎ Il Fatto Quotidiano

✒️ Claudio Galoppi «Con il Sì, le toghe diventano il braccio armato del governo» ▫︎ Domani

✒️Alessandra GalliIo sia Pm che giudice, più ruoli una ricchezza” ▫︎ La Repubblica ed. Genova

✒️ Maurizio Gelli «Questo governo realizza le idee di mio padre Licio» ▫︎ di Giuseppe Pipitone, Il Fatto Quotidiano

✒️ Gesuiti «Tutelare la separazione dei poteri votando NO» ▫︎ Aggiornamenti sociali

✒️ Alessandro GhelardiniQuesta riforma della giustizia dannosa per i cittadini” ▫︎ la Repubblica Firenze

✒️ Alfiero Grandi Il no al referendum per difendere la democrazia ▫︎ Strisciarossa

✒️ Alfiero Grandi Referendum sulla giustizia, un No contro il tentativo di distorsione della Costituzione ▫︎ Domani

 ✒️ Pietro Grasso «Attacchi scomposti, così il governo delegittima i magistrati in prima linea» ▫︎ di Lirio Abbate, la Repubblica

✒️ Nicola GratteriCon la riforma della giustizia, Garlasco non c’entra assolutamente nulla” ▫︎ Di martedì, La7

✒️ Enrico GrossoEcco perché la riforma della Giustizia smonta il Csm” ▫︎ Avvenire

✒️ Enrico GrossoDico no perché il sorteggio svilisce il CSM e mette a rischio l’indipendenza” ▫︎  Valentina Stella, Il Dubbio

✒️ Giuseppe Iannaccone «Da penalista so che la riforma può impedire la magistratura» ▫︎ di Miriam Romano, la Repubblica  

✒️ Michele Laforgia «Questa riforma è un raggiro: non vogliono controlli» ▫︎ Il Fatto Quotidiano 

✒️ Maurizio Landini «In questo referendum non c’è il quorum, vince chi prende un voto in più, quindi il tuo voto è decisivo per fermare questa riforma assurda» ▫︎ Cgil.it 

✒️ Giorgio Lattanzi «Perché NO» ▫︎ di Riccardo Ionta, Giustizia Insieme

✒️ Ernesto Lupo «La riforma degli inganni» ▫︎ Questione Giustizia

✒️ Rocco Maruotti Separazione delle carriere e legge sicurezza: è questa la giustizia della Costituzione? ▫︎ Questione Giustizia

✒️ Rocco Maruotti “Critiche infondate alle toghe. La riforma dà alla politica il controllo ▫︎ La Stampa 

✒️ MEDEL Sulla riforma costituzionale della magistratura in Italia ▫︎ Questione Giustizia

✒️ Medicina democratica «Un netto NO alla controriforma della Giustizia» ▫︎ Medicinademocratica.org

✒️ Stefano Milani «Si scrive referendum, si legge controllo» ▫︎ Collettiva

✒️ Missionari Comboniani «Un NO a una riforma che indebolisce meccanismi di equilibrio e controllo garantiti dalla Costituzione» ▫︎ Articolo 21

✒️ Franco Monaco «Il referendum e la posta in gioco che la sinistra per il Sì non può sottovalutare» ▫︎ Domani

✒️ Alessandro Moscatelli «Un rischio i pm poliziotti e un Csm più politicizzato. Il vero nodo è l’efficienza» ▫︎ di Roberta Polese, Corriere del Veneto 

Iscriviti alla newsletter di Libertà e Giustizia. La troverai nell’email ogni sabato mattina

✒️ Francesco Pallante «Se Meloni non ascolta il richiamo del Quirinale» ▫︎ Il Manifesto

✒️  Marco Patarnello La riforma costituzionale della Giustizia  ▫︎ Questione Giustizia

✒️ Maria Paola Patuelli «Un NO per salvare la Costituzione e l’indipendenza della Magistratura», Appunti dal lavoro, Cgil Ravenna

✒️ Livio Pepino «La leggenda della politicizzazione dei giudici» ▫︎ Volere la luna

✒️ Raffaele Piccirillo «Per dire no basta solo il sorteggio» ▫︎ L’Espresso

✒️ Oreste Pivetta La destra arruola anche i bambini della casa nel bosco per la guerra alla magistratura ▫︎ Strisciarossa 

✒️ Aldo PolicastroVoterò No perché difendo la Costituzione e la giustizia uguale per tutti” ▫︎ La Repubblica Napoli

✒️ Francesco PuleioSeparare le carriere delle toghe non aiuterà i tempi del processo” ▫︎ Corriere della Sera

✒️ Questione Giustizia, editoriale Referendum: retorica della comunicazione e “partecipazione invisibile” ▫︎ Questione Giustizia

✒️ Luigi Riello «Caro Di Pietro, con la riforma Mani Pulite non sarebbe esistita» ▫︎ la Repubblica ed. Napoli

✒️ Emilio Ricci I buoni motivi per votare No e la vera essenza della riforma ▫︎ Patria Indipendente

✒️ Vincenzo Roppo La riforma della magistratura fra “testo” e “contesto” ▫︎ Questione Giustizia

✒️ Leda RossettiNoi in campo per fermare la riforma Nordio”▫︎ la Repubblica Napoli

✒️ Nello Rossi Quale data per il referendum confermativo del 2026? Una questione di principio ▫︎ Questione Giustizia

✒️ Roberto Rossi “Difendo il nostro slogan, l’indipendenza è a rischio” ▫︎ Corriere della Sera

✒️ Italo Sandrini «Voto No, la riforma rischia di danneggiare i più deboli» ▫︎ di Paolo Ghisleni, Bergamo News

✒️ Rodolfo Saracci «Occhio alla salute: perché votare no al referendum sulla giustizia» ▫︎ Scienza in rete

 ✒️ Mario Serio «No a questa riforma: è un pericoloso azzardo istituzionale» ▫︎ Il Dubbio

✒️ Mario Serio «Le concrete ricadute di questa riforma sono ignote: questo è un pericolo per il cittadino» ▫︎ Radio Radicale

 ✒️ Sandro Staiano «Una cattiva riforma, alla fine rafforzerà i pm che si volevano indebolire» ▫︎ la Repubblica ed. Napoli 

✒️ Benedetta Tobagi «Il caso Regeni prova che i giudici indipendenti tutelano lo Stato» ▫︎ La Stampa 

✒️ Bianca Tognolo Riforma della Giustizia e decreti sicurezza: dalla democrazia costituzionale allo stato penale? ▫︎ Patria Indipendente

✒️ Valigia Blu «Perché abbiamo deciso di votare NO» ▫︎ Editoriale Valigia Blu

✒️ Giovanni Verde «La politica interferisce nella Giustizia» ▫︎ la Repubblica ed. Napoli

✒️ Massimo Villone «Sarà un test politico: il No è un voto contrario anche all’autonomia differenziata e al premierato» ▫︎ di Ilaria Proietti, Il Fatto Quotidiano

✒️ Massimo Villone «Referendum, una firma e un voto per la Costituzione» ▫︎ Collettiva

✒️ Massimo Villone «Data del referendum: meno si parla, meglio è» ▫︎ Il Fatto Quotidiano  

✒️ Luciano Violante Così i Pm avranno molto più potere | Corriere della Sera

✒️ Mauro Volpi «Barbero dice la verità: intimidiscono le toghe» ▫︎ Il Fatto Quotidiano

✒️ Nadia Urbinati La truffa del sorteggio che non è panacea dell’indipendenza dei giudici ▫︎ Domani

✒️ Giovanni Zaccaro Riforma Nordio? Non risolverà alcun problema▫︎ Collettiva

✒️ Mario Zanchetti «Colleghi avvocati, state sbagliando: perché votare NO al referendum» ▫︎ Domani 

Sostieni Libertà e Giustizia

A cura di Lorella Beretta

Lorella Beretta è giornalista freelance e scrittrice. È responsabile della comunicazione di Libertà e Giustizia.
Dal 1994 al 2012 è stata redattrice e conduttrice a Radio Popolare.

È autrice del libro “La luna al suo comando, storia di Felice Magliano Internato Militare Italiano”, (2025, Castelvecchi editore, collana Papaveri Rossi) con prefazione di Liliana Segre e nota introduttiva di Gianfranco Pagliarulo.

Nel 2022 ha scritto il capitolo «Politiche razziali dell’acqua, dal Sudafrica a New York» che è parte del libro collettivo Gli Stati Generali dell’Apartheid edito da Castelvecchi editore, collana Lupicattivi.
Nel 2020 ha preso parte con un capitolo sulla rappresentazione degli immigrati e dell’immigrazione sui media italiani nel libro “Ero straniero. Seminare accoglienza, raccogliere futuro” di Don Virginio Colmegna e Simona Sambati per Derive e Approdi editore

Supportaci

Difendiamo la Costituzione, i diritti e la democrazia, puoi unirti a noi, basta un piccolo contributo

Promuoviamo le ragioni del buon governo, la laicità dello Stato e l’efficacia e la correttezza dell’agire pubblico

Diventa socio Sostienici

Leggi anche

Libertà e Giustizia. Dieci ragioni per votare NO al referendum sulla riforma Nordio

Libertà e Giustizia

27 Feb 2026

Referendum: votiamo blasfemo

Domenico Gallo

06 Feb 2026

Patuelli: un NO per salvare la Costituzione e l’indipendenza della Magistratura

Appunti dal lavoro

01 Mar 2026

Libri

Libri

Contro il premierato

Libri

La storia di ognuno

Libri

Guerre

Domenico Gallo

Newsletter

Eventi, link e articoli per una cittadinanza attiva e consapevole direttamente nella tua casella di posta.

×