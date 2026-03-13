100 e più opinioni e ragioni per il NO

✒️ AA.VV. Elvira Reale, Caterina Arcidiacono, Gabriella Ferrari Bravo, Antonella Bozzaotra, Ester Ricciardelli «La riforma della giustizia e la Convenzione di Istanbul» ▫︎ Diritti in movimento
✒️ Michele Ainis La data del referendum: impedire un colpo di mano al Governo ▫︎ la Repubblica
✒️ Michele Ainis La democrazia da ricostruire ▫︎ la Repubblica
✒️ Silvia Albano «A un mese dal referendum si riempie il Cpr in Albania (anche con chi c’era già stato). Il governo cerca lo scontro con le toghe?» ▫︎ di Franz Baraggino, Il Fatto Quotidiano
✒️ Silvia Albano «Respingere in mare è vietato dalla Ue così si arriva a minare i diritti di tutti», L’Espresso
✒️ Silvia Albano «Il governo Meloni usa i violenti per colpire il dissenso pacifico» ▫︎ L’Unità
✒️ Silvia Albano “La riforma Nordio riduce la democrazia” ▫︎ Collettiva
✒️ Silvia Albano “Giudici deboli e Pm docili: il nostro No a garanzia dei cittadini” ▫︎ L’Espresso
✒️ Avvocati baresi «La riforma Nordio non affronta i problemi veri» ▫︎ la Repubblica Bari
✒️ ASGI Comunicato sulla riforma dell’ordinamento giudiziario e per il NO al referendum ▫︎ Asgi.it
✒️ Gaetano Azzariti Il contesto della riforma ▫︎ Questione Giustizia
✒️ Gaetano Azzariti Una riforma che mina la Costituzione | Collettiva
✒️ Gaetano Azzariti “Si inventano un sistema solo per ostacolare gli avversari“ ▫︎ La Repubblica
✒️ Vitalba Azzolini «Riforma della magistratura, quello che le norme non dicono» ▫︎ Domani
✒️ Vitalba Azzolini Una campagna referendaria che delegittima i giudici vizia il voto ▫︎ Domani
✒️ Giovanni Bachelet «La riforma? Basta spiegarla. È così che sta crescendo il No» ▫︎ di Daniela Preziosi, Domani
✒️ Giovanni Bachelet «A buttarla in politica è il governo» ▫︎ Quotidiano Nazionale
✒️ Renato Balduzzi, Agostino Giovagnoli Il Csm «una felice invenzione» equilibrata ▫︎ Avvenire (di Angelo Picariello)
✒️ Alessandro Barbero «Non è sulla separazione delle carriere ma c’è la distruzione del Csm così come è stato voluto dall’Assemblea costituente»
✒️ Francesco Barra Caracciolo “Referendum giustizia, perché votare No” ▫︎ la Repubblica Napoli
✒️ Giuseppe Battarino «Nello Rossi e Armando Spataro: Le parole giuste per dire NO» ▫︎ Questione Giustizia
✒️ Corrado Bile «Io toga non militante attaccato dalla presidente, ma ho solo tutelato diritti» ▫︎ di Alessandra Ziniti, la Repubblica
✒️ Rosy Bindi «Ignorato il Colle, si rischia la dittatura della maggioranza» ▫︎ di Gabriella Cerami, la Repubblica
✒️ Rosy Bindi «La riforma della magistratura fa parte di un progetto più ampio» ▫︎ La via libera
✒️ Edmondo Bruti Liberati “Vogliono riformare i magistrati, non la giustizia” ▫︎ Francesco Grignetti, La Stampa
✒️Edmondo Bruti Liberati «Il Csm sdoppiato sarà ridotto a un ufficio del personale» ▫︎ La Stampa
✒️ Maria Agostina Cabiddu “Riformano i magistrati tirando i dadi col baro” ▫︎ Il Fatto Quotidiano
✒️ Raffaele Cantone «Il NO di Cantone alla riforma Nordio» ▫︎ Giustizia Insieme
✒️ Luca Casarini «Io pluripregiudicato, conosco i Tribunali. Per questo voterò NO» ▫︎ Il Manifesto
✒️ Giuseppe Cascini Le ragioni per votare NO al referendum costituzionale ▫︎ Giustizia Insieme
✒️ Giancarlo Caselli L’Europa preoccupata da carriere separate ▫︎ Il Fatto Quotidiano
✒️ Margherita Cassano «Con un Csm solo, per i Pm forte tentazione forcaiola» ▫︎ Il Fatto Quotidiano
✒️ Lorenzo Castellani Trasformare la Repubblica, il piano di Meloni è chiaro ▫︎ Domani
✒️ Enzo Cheli «Equivoci da rimuovere sul referendum» ▫︎ Corriere della Sera
✒️ Andrea Eugenio Chiappetta Separazione delle funzioni e unità della giurisdizione. Note a prima vista sulle aporie del recente disegno di revisione costituzionale▫︎ Questione Giustizia
✒️ Paolo Cirino Pomicino Lettera a Barbera: la riforma della giustizia farà male alla democrazia ▫︎ Il Foglio
✒️ Gherardo Colombo «Ma quali carriere, lo scopo è indebolire le toghe» ▫︎ di Angelo Picariello, Avvenire
✒️ Gherardo Colombo «Con il Sì al referendum la giustizia dipenderà dal governo. Le correnti dei magistrati? Resteranno» ▫︎ Corriere della Sera
✒️ Giorgio Costantino «Al referendum voterò No» ▫︎ di Riccardo Ionta, Giustizia Insieme
✒️ Mariano Croce Una riforma della giustizia da regime, con pm soldati della nazione ▫︎ Domani
✒️ Nando Dalla Chiesa «Voterò NO non per difendere i magistrati ma la Costituzione (contro tutti i prepotenti)» ▫︎ Il Fatto Quotidiano
✒️ Marcello Degni Magistrati per il No, argine all’autoritarismo | Il Manifesto
✒️ Nino di Matteo “Una legge contro l’autonomia e l’indipendenza della magistratura” ▫︎ Radio Popolare
✒️ Alessandra Dolci «Vi spiego perché la riforma finirà per indebolire le indagini antimafia» ▫︎ Fanpage
✒️ Andrea Fabozzi «Il referendum come stress test delle istituzioni» ▫︎ Il Manifesto
✒️ Andrea Fabozzi «Il governo nel vicolo cieco dell’arroganza» ▫︎ Il Manifesto
✒️ Luigi Ferrajoli Il senso perverso di una controriforma costituzionale | Il Manifesto
✒️ Fabrizio Filice «Se rimane solo il potere della forza» ▫︎ Gli asini rivista
✒️ Marco Filippeschi «Referendum, un No per orientare il futuro» ▫︎ Centro riforma Impastato
✒️ Rino Formica Quei magistrati troppo disponibili col regime di destra ▫︎ Domani
✒️ Domenico Gallo Meloni, Nordio e il leone sotto il trono (tipo Usa) ▫︎ Il Fatto Quotidiano
✒️ Claudio Galoppi «Con il Sì, le toghe diventano il braccio armato del governo» ▫︎ Domani
✒️Alessandra Galli “Io sia Pm che giudice, più ruoli una ricchezza” ▫︎ La Repubblica ed. Genova
✒️ Maurizio Gelli «Questo governo realizza le idee di mio padre Licio» ▫︎ di Giuseppe Pipitone, Il Fatto Quotidiano
✒️ Gesuiti «Tutelare la separazione dei poteri votando NO» ▫︎ Aggiornamenti sociali
✒️ Alessandro Ghelardini “Questa riforma della giustizia dannosa per i cittadini” ▫︎ la Repubblica Firenze
✒️ Alfiero Grandi Il no al referendum per difendere la democrazia ▫︎ Strisciarossa
✒️ Alfiero Grandi Referendum sulla giustizia, un No contro il tentativo di distorsione della Costituzione ▫︎ Domani
✒️ Pietro Grasso «Attacchi scomposti, così il governo delegittima i magistrati in prima linea» ▫︎ di Lirio Abbate, la Repubblica
✒️ Nicola Gratteri “Con la riforma della giustizia, Garlasco non c’entra assolutamente nulla” ▫︎ Di martedì, La7
✒️ Enrico Grosso “Ecco perché la riforma della Giustizia smonta il Csm” ▫︎ Avvenire
✒️ Enrico Grosso “Dico no perché il sorteggio svilisce il CSM e mette a rischio l’indipendenza” ▫︎ Valentina Stella, Il Dubbio
✒️ Giuseppe Iannaccone «Da penalista so che la riforma può impedire la magistratura» ▫︎ di Miriam Romano, la Repubblica
✒️ Michele Laforgia «Questa riforma è un raggiro: non vogliono controlli» ▫︎ Il Fatto Quotidiano
✒️ Maurizio Landini «In questo referendum non c’è il quorum, vince chi prende un voto in più, quindi il tuo voto è decisivo per fermare questa riforma assurda» ▫︎ Cgil.it
✒️ Giorgio Lattanzi «Perché NO» ▫︎ di Riccardo Ionta, Giustizia Insieme
✒️ Ernesto Lupo «La riforma degli inganni» ▫︎ Questione Giustizia
✒️ Rocco Maruotti Separazione delle carriere e legge sicurezza: è questa la giustizia della Costituzione? ▫︎ Questione Giustizia
✒️ Rocco Maruotti “Critiche infondate alle toghe. La riforma dà alla politica il controllo ▫︎ La Stampa
✒️ MEDEL Sulla riforma costituzionale della magistratura in Italia ▫︎ Questione Giustizia
✒️ Medicina democratica «Un netto NO alla controriforma della Giustizia» ▫︎ Medicinademocratica.org
✒️ Stefano Milani «Si scrive referendum, si legge controllo» ▫︎ Collettiva
✒️ Missionari Comboniani «Un NO a una riforma che indebolisce meccanismi di equilibrio e controllo garantiti dalla Costituzione» ▫︎ Articolo 21
✒️ Franco Monaco «Il referendum e la posta in gioco che la sinistra per il Sì non può sottovalutare» ▫︎ Domani
✒️ Alessandro Moscatelli «Un rischio i pm poliziotti e un Csm più politicizzato. Il vero nodo è l’efficienza» ▫︎ di Roberta Polese, Corriere del Veneto
✒️ Francesco Pallante «Se Meloni non ascolta il richiamo del Quirinale» ▫︎ Il Manifesto
✒️ Marco Patarnello La riforma costituzionale della Giustizia ▫︎ Questione Giustizia
✒️ Maria Paola Patuelli «Un NO per salvare la Costituzione e l’indipendenza della Magistratura», Appunti dal lavoro, Cgil Ravenna
✒️ Livio Pepino «La leggenda della politicizzazione dei giudici» ▫︎ Volere la luna
✒️ Raffaele Piccirillo «Per dire no basta solo il sorteggio» ▫︎ L’Espresso
✒️ Oreste Pivetta La destra arruola anche i bambini della casa nel bosco per la guerra alla magistratura ▫︎ Strisciarossa
✒️ Aldo Policastro “Voterò No perché difendo la Costituzione e la giustizia uguale per tutti” ▫︎ La Repubblica Napoli
✒️ Francesco Puleio “Separare le carriere delle toghe non aiuterà i tempi del processo” ▫︎ Corriere della Sera
✒️ Questione Giustizia, editoriale Referendum: retorica della comunicazione e “partecipazione invisibile” ▫︎ Questione Giustizia
✒️ Luigi Riello «Caro Di Pietro, con la riforma Mani Pulite non sarebbe esistita» ▫︎ la Repubblica ed. Napoli
✒️ Emilio Ricci I buoni motivi per votare No e la vera essenza della riforma ▫︎ Patria Indipendente
✒️ Vincenzo Roppo La riforma della magistratura fra “testo” e “contesto” ▫︎ Questione Giustizia
✒️ Leda Rossetti “Noi in campo per fermare la riforma Nordio”▫︎ la Repubblica Napoli
✒️ Nello Rossi Quale data per il referendum confermativo del 2026? Una questione di principio ▫︎ Questione Giustizia
✒️ Roberto Rossi “Difendo il nostro slogan, l’indipendenza è a rischio” ▫︎ Corriere della Sera
✒️ Italo Sandrini «Voto No, la riforma rischia di danneggiare i più deboli» ▫︎ di Paolo Ghisleni, Bergamo News
✒️ Rodolfo Saracci «Occhio alla salute: perché votare no al referendum sulla giustizia» ▫︎ Scienza in rete
✒️ Mario Serio «No a questa riforma: è un pericoloso azzardo istituzionale» ▫︎ Il Dubbio
✒️ Mario Serio «Le concrete ricadute di questa riforma sono ignote: questo è un pericolo per il cittadino» ▫︎ Radio Radicale
✒️ Sandro Staiano «Una cattiva riforma, alla fine rafforzerà i pm che si volevano indebolire» ▫︎ la Repubblica ed. Napoli
✒️ Benedetta Tobagi «Il caso Regeni prova che i giudici indipendenti tutelano lo Stato» ▫︎ La Stampa
✒️ Bianca Tognolo Riforma della Giustizia e decreti sicurezza: dalla democrazia costituzionale allo stato penale? ▫︎ Patria Indipendente
✒️ Valigia Blu «Perché abbiamo deciso di votare NO» ▫︎ Editoriale Valigia Blu
✒️ Giovanni Verde «La politica interferisce nella Giustizia» ▫︎ la Repubblica ed. Napoli
✒️ Massimo Villone «Sarà un test politico: il No è un voto contrario anche all’autonomia differenziata e al premierato» ▫︎ di Ilaria Proietti, Il Fatto Quotidiano
✒️ Massimo Villone «Referendum, una firma e un voto per la Costituzione» ▫︎ Collettiva
✒️ Massimo Villone «Data del referendum: meno si parla, meglio è» ▫︎ Il Fatto Quotidiano
✒️ Luciano Violante Così i Pm avranno molto più potere | Corriere della Sera
✒️ Mauro Volpi «Barbero dice la verità: intimidiscono le toghe» ▫︎ Il Fatto Quotidiano
✒️ Nadia Urbinati La truffa del sorteggio che non è panacea dell’indipendenza dei giudici ▫︎ Domani
✒️ Giovanni Zaccaro Riforma Nordio? Non risolverà alcun problema▫︎ Collettiva
✒️ Mario Zanchetti «Colleghi avvocati, state sbagliando: perché votare NO al referendum» ▫︎ Domani