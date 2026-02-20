Senza fanatismi: cittadini genovesi per il NO al Referendum giustizia

20 Febbraio 2026

1. – La riforma Nordio attua un progetto dell’attuale Governo, ma non è specificamente questa la ragione “politica” per cui pensiamo che sia giusto votare NO. 

Non si tratta di contrastare lo schieramento di centro-destra. Si tratta di fare la scelta più coerente con la situazione, i problemi e le prospettive del nostro sistema Giustizia. Per questo, non rinunciamo a sperare che anche elettori del centro-destra potranno apprezzare le ragioni di contrasto alla riforma, e sceglieranno il NO. 

2. – Oggi, in Italia, la Giustizia soffre principalmente di due mali: da un lato l’inefficienza della macchina giudiziaria (dovuta in primo luogo a problemi organizzativi e di risorse), che rende  insoddisfacente la qualità del servizio reso ai cittadini; dall’altro lato la marcata conflittualità fra la magistratura e il Governo, che degrada il tessuto delle nostre istituzioni democratiche.

La riforma Nordio non incide minimamente sul primo punto (anzi, dichiara di non porsi questo obiettivo). Sul secondo, rischia addirittura di peggiorare la situazione.

3. – Le cronache anche recentissime registrano continui, pesanti attacchi del Governo e delle forze politiche di maggioranza contro magistrati autori di provvedimenti sgraditi, che si accusano di perseguire non finalità di giustizia ma finalità politiche di contrasto all’azione governativa. 

È l’accusa più infamante che si possa rivolgere a un magistrato, perché equivale ad accusarlo di invadere il campo dell’azione politica che appartiene a Governo e Parlamento, e così di tradire la separazione dei poteri su cui si fonda lo Stato democratico di diritto.

Di solito l’accusa è lanciata come un’invettiva, senza motivazioni che entrino nel merito dei provvedimenti attaccati e delle relative norme di legge. Anche per questo, c’è da ritenere che nel grandissimo numero dei casi sia un’accusa infondata. 

Ne esce un quadro molto preoccupante, in primo luogo perché segnala una pericolosa lacerazione nel tessuto delle istituzioni democratiche. Ma poi anche perché finisce per svelare una pretesa del Governo uguale a contraria all’accusa che il medesimo lancia contro l’ordine giudiziario: l’accusa alla magistratura di fare non giustizia ma politica (antigovernativa) sembra tradire il desiderio di una magistratura che anziché applicare le leggi assecondi comunque il Governo, e quindi faccia non giustizia ma politica (filogovernativa), in chiara violazione del principio di separazione ed equilibrio dei poteri.

4. – La riforma Nordio sventola con enfasi la bandiera della separazione fra i magistrati dell’accusa e quelli del giudizio, presentata come necessaria per evitare che i giudici siano succubi dei pm, e ne assecondino acriticamente le richieste. Questa prospettazione risulta fasulla da molti punti di vista.

Le statistiche processuali dimostrano che non c’è appiattimento dei giudici sui pm: sono numerosissimi i casi in cui le richieste dell’accusa vengono disattese in sede di giudizio. Senza considerare che la separazione è sostanzialmente già realizzata nei fatti: i passaggi tra le due funzioni si contano sulle dita di una mano.

Un problema di rapporti fra giudici e pm in realtà esiste: è l’impropria predominanza del momento delle indagini e dell’accusa su quello del giudizio, che si manifesta con forza sul piano della percezione pubblica, influenzata dai meccanismi del “processo mediatico”. Però enfatizzare l’ideologia della separazione non solo non corregge questo squilibrio, ma lo aggrava: fa dei pm una componente della magistratura isolata e distinta da quella dei giudici, che per questo rischia la tentazione dell’autoreferenzialità se non della contrapposizione alla magistratura giudicante. Quando invece sarebbe importante che giudici e pm condividessero una comune cultura del giudizio giusto, orientata alla protezione dei diritti e alla salvaguardia delle garanzie.

5. – Molto criticabile appare la nuova configurazione del Consiglio Superiore della Magistratura, spaccato in due: uno per i giudici e uno per i pm. Sia perché accentua il rischio di fare dei pm un corpo separato e autoreferenziale, tutto immerso nella cultura dell’accusa piuttosto che in quella dei diritti e delle garanzie. Sia per le modalità di formazione della componente togata: il sorteggio al posto dell’elezione umilia la magistratura, e comunque impedisce la scelta consapevole dei più idonei, senza affatto promettere di essere un fattore decisivo per eliminare le influenze improprie delle correnti associative.

Se poi ai due distinti CSM si aggiunge la creazione dell’Alta Corte disciplinare, chiamata a svolgere funzioni già appartenenti all’unico CSM, appare chiaro che la riforma Nordio ignora la massima di antica saggezza per cui “gli enti non vanno moltiplicati se non ce n’è bisogno”: anche per evitare l’aggravio della spesa pubblica dedicata al loro funzionamento, visto che la riforma Nordio assorbe risorse notevoli (stimate fino a 110 milioni di euro), che sarebbero meglio utilizzate per rimediare alle carenze strutturali e alle inefficienze dell’Amministrazione giudiziaria.

6. – L’aperta ostilità del Governo e della maggioranza verso la magistratura rischia di schiacciare questo referendum nei termini riduttivi di un’opzione pro o contro la magistratura. 

Sarebbe un’impostazione che distorce la scelta referendaria, riducendola a una scelta “di pancia” più che “di testa”, determinata su basi emotive anziché su dati oggettivi e argomenti razionali: come invece deve essere quando sono in gioco questioni di grande rilevanza per la vita pubblica e le istituzioni democratiche.

È precisamente la logica della scelta razionale orientata all’interesse generale quella che anima il nostro appello. 

Lasciamo alle sensibilità personali e alla visione politica di ciascuno valutare se la riforma Nordio preluda a un pericoloso disallineamento in senso autoritario del sistema di pesi e contrappesi istituzionali voluto dai Costituenti. Senza bisogno di giudizi estremi e di etichette drammatizzanti, esistono tante ottime ragioni oggettive per considerarla comunque una cattiva riforma, che al prossimo referendum merita un NO convinto e deciso.

Filippo Biolè
Avvocato, Presidente Accademia Ligustica, Presidente Aned Genova

Luca Borzani
Storico, ex Presidente di Palazzo Ducale

Maurizio Castagna
Presidente Teatro Sociale di Camogli

Carlo Castellano
Fondatore Esaote

Paolo Cremonesi
Ex Primario Pronto Soccorso Ospedale Galliera

Giambattista D’Aste
Avvocato, Ex Segretario Autorità Portuale

Gisella De Simone
Professore UniGe

Alberto Diaspro
Professore UniGe, Direttore di ricerca IIT

Giuliano Doria
Direttore Museo di Storia Naturale

Marco Doria
Professore UniGe

Gilda Ferrando
Professore UniGe

Giuseppe G. Giacomini
Avvocato 

Franco Henriquet
Ex Primario Anestesiologia Policlinico San Martino

Gianni Martini
Musicista

Bruno Morchio
Scrittore

Dado Moroni
Musicista

Francesco Munari
Professore UniGea, Avvocato

Mario Pestarino
Presidente Accademia Ligure Scienze e Lettere

Egre Possetti
Presidente Comitato Parenti Vittime Ponte Morandi

Elisabetta Pozzi
Attrice, Teatro Nazionale di Genova 

Carlo Rognoni
Giornalista, ex direttore Secolo XIX e Panorama

Giancarlo Rolla
Professore UniGe

Giacomo Ronzitti
Presidente Ilsrec

Vincenzo Roppo
Professore UniGe, Avvocato

Elisabetta Rubini
Avvocata, Consiglio di Presidenza Libertà e Giustizia

Adriano Sansa
Ex magistrato

Luciano Seddaiu

Presidente Associazione Gli Altri 

Roberto Speciale
Presidente Le Radici e le Ali, Centro In Europa, Casa America

Andrea Stimamiglio
Ex Segretario Federazione ligure Medici di Famiglia

Carla Valaperta
Avvocata, Vicepresidente Alpim

Francesco Ventura
Professore UniGe, Direttore Medicina Legale Policlinico San Martino

Stefano Zara
Ex Presidente Assoindustria Genova

Supportaci

Difendiamo la Costituzione, i diritti e la democrazia, puoi unirti a noi, basta un piccolo contributo

Promuoviamo le ragioni del buon governo, la laicità dello Stato e l’efficacia e la correttezza dell’agire pubblico

Diventa socio Sostienici

Libri

Libri

Contro il premierato

Libri

La storia di ognuno

Libri

Guerre

Domenico Gallo

Newsletter

Eventi, link e articoli per una cittadinanza attiva e consapevole direttamente nella tua casella di posta.

×