Contro l’Autonomia Differenziata: firmare la petizione alla Regione Lombardia

Siamo persone attive in tre Associazioni di cittadinanza attiva: Coordinamento Democrazia Costituzionale Lombardia; Libertà e Giustizia Milano; Contro ogni autonomia differenziata.

Insieme abbiamo promosso la mobilitazione contro il regionalismo differenziato in Lombardia e abbiamo partecipato alla raccolta delle firme per il Referendum sulla legge n. 86/2024 (Legge Calderoli). Sia noi cittadini sia gli stessi componenti delle Assemblee elettive della Lombardia (Regione, Comuni, ecc.) non conoscono gli attuali contenuti delle richieste regionali in materia di autonomia differenziata. Ci sono noti solo annunci sui media.

Chiediamo dunque alla Regione Lombardia di interrompere le trattative con il Governo e adottare un provvedimento con cui si impegni a non sottoscrivere Intese e a rinunciare a ogni nuova richiesta di autonomia differenziata ex art. 116 comma 3 Costituzione. Lo ha già fatto l’Emilia Romagna, il 19 febbraio scorso e quindi è una via praticabile.

Come cittadini/e vogliamo contribuire all’esigenza di rigenerare il regionalismo e il ruolo delle autonomie territoriali anche nella nostra Regione, nel senso indicato dalla sentenza della Consulta n. 192/2024.

Invitiamo dunque a leggere e sottoscrivere la petizione popolare, indirizzata al Presidente del Consiglio regionale della Lombardia: in sostanza chiediamo ai nostri Rappresentanti, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 192 del 3 dicembre 2024, di impegnarsi per l’adozione di un Atto di indirizzo diretto a interrompere il percorso volto a ottenere “Ulteriori forme condizioni particolari di autonomia” ai sensi dell’art. 116 comma 3 della Costituzione secondo le Deliberazioni del Consiglio Regionale n. X/1645/2017 e n. XI/16/2018 e gli adempimenti connessi all’applicazione della legge n. 86/2024, art. 4, comma 2.

Si può firmare in presenza presso i banchetti o sulla piattaforma a questo link:

https://www.openpetition.eu/it/petition/online/fermiamolautonomia-differenziata-in-lombardia-insieme-possiamo-diversi-e-unite-i#