Sabato 22 marzo, a Milano una giornata di riflessioni, spunti, analisi sui conflitti e le guerre e sull’inevitabile via della diplomazia per garantire la pace. Organizzano Anpi, Acli, Arci, Cgil, Comitato Democrazia Costituzionale e Libertà e Giustizia.

«Affermare il rifiuto della guerra, promuovere la cultura e la pratica della pace, rivendicare il rispetto del diritto internazionale».

Così Anpi, Acli, Arci, Cgil, Comitato Democrazia Costituzionale e Libertà e Giustizia presentano insieme a Milano sabato 22 marzo, presso la Camera del Lavoro la giornata di discussione Ripudia la guerra.



Dalle 9:30 fino a sera, ospiti nazionali e internazionali si confronteranno in tre panel tematici.





9.30 – 11.30 La policrisi in medio oriente

uno sguardo ampio agli attori internazionali, potenze regionali e crisi in Medio Oriente, Israele e Palestina e politiche per la fine dell’occupazione e l’avvio di politiche per la coesistenza. Con:



Laura Silvia Battaglia, reporter, esperta di Medio Oriente;

Mustafa Barguthi, membro Consiglio Legislativo Palestinese;

Ofer Cassif, Membro del Parlamento Israeliano (Knesset);

Francesco Mazzucotelli, Università degli Studi di Pavia;

Claudio Vercelli, Università degli Studi di Torino

11.30 – 13.30 Crisi e funzione del diritto internazionale

per discutere della Costituzione Italiana e gli strumenti del diritto internazionale, della delegittimazione del diritto e delle organizzazioni internazionali e sull’ONU, il diritto internazionale e la pace. Con:

Alessandra Algostino, Università degli Studi di Torino;

Luigi Ferrajoli, Università degli Studi di Roma Tre;

Marco Pedrazzi, Università degli Studi di Milano

14.30 -18.30 Geopolitica della guerra e ruolo dell’Europa

un focus sulla proliferazione dei conflitti, la guerra in Europa e la politica del riarmo, sull’economia della guerra, le politiche industriali europee ed effetti sociali, sul riarmo, il nucleare , sulla giustizia climatica, sulla cultura e sulla propaganda di guerra. Con:



Guido Formigoni, IULM;

Andrea Fumagalli, Università degli Studi di Pavia;

Domenico Gallo, magistrato;

Bruno Marasà, già Responsabile Parlamento Europeo – Ufficio di Milano;

Tomaso Montanari, Rettore Università per Stranieri Siena;

Daniela Padoan, scrittrice e saggista;

Guido Viale, saggista