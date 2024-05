La Via Maestra, manifestazione a Napoli il 25 maggio

Oltre 100 associazioni di nuovo in piazza Dante per una nuova manifestazione, dopo sette mesi dalla mobilitazione di ottobre, a due settimane dalle elezioni europee.

Un cambiamento nel segno della Costituzione, una società giusta fondata sul lavoro dignitoso e sulla solidarietà, un Paese dove la salute è un diritto di tutti, così come quello all’istruzione e a un ambiente sano e sicuro, un Paese che ripudia la guerra e costruisce la pace: La Via Maestra Insieme per la Costituzione torna in piazza a Napoli, sabato 25 maggio alle 13.30 in piazza Mancini per far sentire la voce di chi vuole difendere la nostra Carta, contrastare i rischi di manomissione, chiederne la piena applicazione.

Siamo gli stessi – associazioni, enti, tra cui la Cgil, singoli cittadini, personalità del mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo – scesi in piazza lo scorso 7 ottobre a Roma nella grande manifestazione nazionale “La via Maestra. Insieme per la Costituzione”.

“La situazione internazionale e del Paese si è andata pericolosamente aggravando”, si legge nell’appello sottoscritto da oltre 100 realtà della società civile.

Il corteo partirà alle ore 13,30 da Piazza Mancini, davanti la stazione centrale, con arrivo in Piazza Dante. Questo il corteo.