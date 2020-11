Biden 46.mo presidente Usa: ‘Onorato di guidare il Paese’. Trump non ammette sconfitta. Harris primo vice presidente donna

Zingaretti: “Si apre una nuova stagione di speranza e dialogo per tutto il mondo”. Bellanova: “L’America riparte dalla solidarietà, dai diritti, dall’uguaglianza, dal riformismo”. Gualtieri: “Una bella notizia”

“Desidero esprimere, a nome della Repubblica italiana e mio personale, i più calorosi rallegramenti per la sua elezione alla presidenza degli Stati Uniti d’America”. Inizia così il messaggio che il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha inviato a Joe Biden dopo la notizia della sua elezione a presidente Usa. “Il popolo americano – prosegue Mattarella – ha affidato a lei, a seguito di un confronto che ha visto una straordinaria partecipazione, il mandato di guidare gli Stati Uniti in un momento drammaticamente complesso per l’intero pianeta. La comunità internazionale – conclude il presidente della Repubblica – ha bisogno del contributo statunitense, a lungo protagonista nel costruire le regole del multilateralismo, per affrontare una crisi senza precedenti che sta mettendo a repentaglio la salute, la vita e l’avvenire di milioni di persone”.

Il premier Giuseppe Conte accoglie la notizia dell’elezione di Biden annunciando: “Pronti a lavorare con Biden per un’alleanza transatlantica più forte.Gli Stati Uniti possono contare sull’Italia come un solido alleato e un partner strategico”. E poi si congratula con il popolo americano “per la dimostrazione di un’eccezionale vitalità democratica”.

La notizia dell’elezione di Biden fa esultare gli esponenti del centrosinistra. “Si apre una nuova stagione di speranza e dialogo non solo per l’America, ma per tutto il mondo. Una grande gioia per noi democratici, un messaggio di unità per tutti i progressisti”, scrive su Facebook il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. E il ministro degli Esteri, il 5S Luigi Di Maio, aggiunge: “L’amicizia tra Italia e Stati Uniti ha radici profonde e storiche. Pronto a continuare a lavorare per rafforzare le nostre relazioni in difesa della pace e della libertà”.

Zingaretti ha inviato una lettera a Biden a nome di tutti i Democratici italiani. “Caro signor presidente, caro Joe, la famiglia italiana del Partito Democratico è profondamente entusiasta della tua vittoria e allo stesso tempo toccata dalla tua tenacia e resilienza – si legge nella lettera – Oggi abbiamo imparato che libertà e diritti umani sono strettamente interconnessi con determinazione e verità Siamo fiduciosi che la tua saggia leadership affronterà le sfide che la pandemia pone all’intero pianeta, comprese le sue conseguenze economiche e sociali globali”, scrive il leader dem.

I primi a gioire per l’elezioni di Biden sono stati proprio gli esponenti del Partito democratico. “Gli Usa sono molto più che alleati per l’Italia e l’Europa”, ricorda il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola. E il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, aggiunge: “Il mondo ha bisogno di un forte rapporto fra Europa e Stati Uniti, di un rilancio delle relazioni transatlantiche in grado di affrontare le sfide che il nostro tempo ci presenta. Con la pandemia del Covid 19, è la prima volta che Europa e Stati Uniti affrontano una sfida globale senza una visione comune. E questo rende meno efficaci le nostre risposte”.

“Ora finalmente è ufficiale. #JoeBiden è il presidente degli Stati Uniti.L’Europa può tirare un sospiro di sollievo. Archiviata la stagione nerissima di Trump. #Usa2020″, scrive il capogruppo dei dem a Palazzo Madama, Andrea Marcucci. Dello stesso avviso il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, che parla di “una bella notizia”, mentre Walter Veltroni parla di “un tempo nuovo per tutti” e il viceministro Antonio Misiani sul suo profilo social si concede un “Evvai!”.

Più istituzionale, dal lato di Italia Viva, la reazione della ministra dell’Agricoltura, Teresa Bellanova: “È ufficiale, le donne e gli uomini americani hanno scelto Joe Biden, nuovo presidente degli Stati Uniti. Al suo fianco Kamala Harris, la prima vice presidente donna della storia del Paese. L’ America riparte dalla solidarietà, dai diritti, dall’uguaglianza, dal riformismo, da un uomo e una donna alla guida del governo. Questo è solo l’inizio”.

Le congratulazioni a Biden arrivano anche da Leu. “Cala il sipario su un periodo triste per gli Usa, che ora hanno l’occasione per scrivere una pagina nuova per la loro democrazia”. scrive Nicola Fratoianni. “Con la speranza che una nuova generazione radicale e combattiva spinga il cambiamento nella giusta direzione”.

La vicepresidente dell’Emilia Romagna, Elly Schlein, su Twitter dà uno spunto di riflessione: “Trump lascerà la Casa Bianca, ma il trumpismo non è sconfitto e i dem avranno la responsabilità di governare un Paese profondamente diviso, diseguale e sconvolto dalla pandemia. Speriamo si apra una nuova stagione, che chiuda i divari”.

Commenta la vittoria di Biden alle presidenziali anche Vito Crimi, capo politico reggente del Movimento 5 Stelle. ” Sono convinto che la sincera amicizia, fondata su principi di democrazia, libertà e che da sempre unisce Italia e Usa, continuerà ad essere forte”.

La Repubblica.it, 7 novembre 2020