RIMINI/120 ASSOCIAZIONI A RIMINI L’8 SETTEMBRE: UNIAMO LE VOCI CONTRO ODIO E INTOLLERANZA

Rebel Network, associazione culturale di promozione e valorizzazione di una politica femminista e dei diritti, in partnership con l’Associazione Rompi il Silenzio Onlus, con il patrocinio della Regione Emilia Romagna, dei Comuni di Rimini, Cattolica e Sant’Arcangelo di Romagna, ha lanciato la prima edizione del #NetworkDay, una giornata di incontro tra associazioni e movimenti organizzati della società civile.

L’appuntamento, che si terrà il prossimo 8 settembre al Teatro degli Atti di Rimini, ha assunto oggi una dimensione eccezionale dal punto di vista delle adesioni e della partecipazione.

Fra le associazioni che hanno aderito all’appello di Rebel Network e che parteciperanno spiccano Greenpeace Italia, Amnesty International, Open Arms, I Sentinelli di Milano, Agedo Nazionale, Dire Donne in Rete contro la violenza, Laiga Ass. Naz. Ginecologi non obiettori, Diversity, Giulia Giornaliste Italiane, Assist Ass. Naz. Atlete.

Al Network Day saranno presenti anche realtà internazionali tra cui la International Planned Parenthood Federation European Network IPPFEN (Bruxelles), Time for Equality (Lussemburgo) e il Gender & Policy Insight di Cambridge.

Ma a stupire le stesse organizzatrici è l’ondata di adesioni di realtà provenienti da tutta Italia e da diversi settori dell’impegno sociale: dalla politica ai #dirittiumani, dal contrasto alla violenza sulle donne ai diritti #LGBTI, dall’ #ambiente ai #diritti dei diversamente abili e dello #sport, solo per citarne alcuni.

L’incredibile partecipazione all’evento nasce anche dalla diffusa preoccupazione di assistere, senza adeguate reazioni, a una deriva violenta e intollerante nei confronti del disagio umano e sociale, ma anche più semplicemente dalla voglia di organizzare una reazione a politiche che mettono in discussione i diritti costituzionali, i diritti delle #donne e i #diritticivili conquistati in tante battaglie di civiltà.

Il contrasto al razzismo, il problema rifugiati, il lavoro, la sicurezza, ma anche l’omofobia, la violenza contro le donne e la salute saranno alcuni dei temi al centro della giornata. Le tante associazioni, unite dai valori irrinunciabili della Costituzione democratica e dell’antifascismo, si ascolteranno e si confronteranno, nella certezza che sia necessario un lavoro comune pragmatico e coeso per poter essere influenti su politica e decisori.

I contributi delle associazioni saranno intervallati da alcuni ospiti, tra cui Laura Boldrini, Linda Laura Sabbadini, Graziella Priulla e Tina Scacchetti.

L’evento si svolgerà a Rimini nel Teatro degli Atti e l’inizio dei lavori è previsto alle 9.30 con termine alle 18.

Sotto riportiamo l’elenco delle associazioni aderenti (elenco in continuo aggiornamento) e se volete aderire scrivete a eventi@rebelnetwork.it)

ELENCO ASSOCIAZIONI ADERENTI AGGIORNATO AL 3 SETTEMBRE

