Quello di Macerata è un atto di terrorismo fascista

08 Ottobre 2017

Desidero sottolineare ancora una volta, anche a beneficio dei mezzi di comunicazione, la radicale distinzione e separazione tra il mio ruolo di presidente di Libertà e Giustizia e il mio ruolo di firmatario dell’ ‘appello del Brancaccio’ per una lista unica a Sinistra.

Nelle assemblee che sono scaturite da quell’appello, si incontrano persone iscritte a moltissime associazioni (all’Anpi, a Libera o all’Arci, per esempio), spesso anche investite di ruolo dirigenziali. Ma in tutti questi casi, come nel mio, l’adesione è puramente personale e non impegna mai le rispettive associazioni.

Ho detto fin dall’inizio, e ribadisco, che in nessun caso mi sarei candidato al Parlamento: perché intendo questo impegno ‘solo’ come un pieno dispiegamento della mia cittadinanza. Nonostante questo, so che non è facile mantenere distinti (nel discorso pubblico, e più ancora in quello mediatico) i miei due ruoli: e dunque torno a farlo con forza in questa nota.

È per questo che tengo a confermare che Libertà e Giustizia non prende e non prenderà posizione a favore di alcun schieramento elettorale. Come sempre.

Tomaso Montanari